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سلسلة لقاءات لبري...
أخبار لبنان
2024-05-28 | 07:05
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سلسلة لقاءات لبري...
استقبل رئيس مجلس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وعرض بري أيضًا الوضعين المالي والإقتصادي وبرامج البنك الدولي في لبنان خلال إستقباله المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور عبد العزيز الملا.
كما إستقبل المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني بحضور مدير الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس حيث تناول اللقاء أوضاع اللاجئين وتقديمات وبرامج عمل الوكالة في لبنان.
أخبار لبنان
لقاءات
لبري...
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