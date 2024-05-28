كهرباء لبنان: فصل مخارج بخعون وبطرماز ونمرين في الشمال لأعمال صيانة لمدة 15 يوما

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "سيتم فصل مخارج بخعون، بطرماز ونمرين في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر يوماً، ابتداء من اليوم الواقع فيه 28/05/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة أولى). ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج بذات ساعات التغذية بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة".