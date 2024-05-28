قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية ولازاريني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.