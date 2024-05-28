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مروجو مخدرات مسرح عملياتهم طريق الجديدة ومفرزة إستقصاء بيروت توقفهم

أخبار لبنان
2024-05-28 | 10:45
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مروجو مخدرات مسرح عملياتهم طريق الجديدة ومفرزة إستقصاء بيروت توقفهم
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مروجو مخدرات مسرح عملياتهم طريق الجديدة ومفرزة إستقصاء بيروت توقفهم

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات على كافة الأراضي اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، توافرت معلومات حول قيام أشخاص بترويج المخدرات على متن آلياتهم في محلة طريق الجديدة.

وعلى إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة بإجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما:
ع. ا. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)
ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).

وبتاريخ ٢٤-٥-۲٠٢٤، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دورية من المفرزة بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "مرسيدس C230" في المحلة المذكورة.

وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج على الشكل التالي:
/14/ مظروفًا بداخل كل منها حوالى نصف غرام من مادة السالفيا.
-  علبتين بلاستيكيتين بداخلهما بقايا من مادة الكوكايين.
- /٢٠/ حبة ترامادول.
- مظروف يحتوي على حوالى /1/غ من مادة الماريجوانا.
- مظروف بداخله /3/ قطع من حشيشة الكيف.

وفي سياق متصل، بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٤ وفي المحلة ذاتها، تم توقيف كل من:
س. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
م. ع.  (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)
على متن دراجة آلية دون لوحة، وضبط بحوزتهما مسدس حربي بداخله ممشط يحتوي على طلقة واحدة عيار /8/ ملم صالحة للاستعمال، وكمية من المخدرات معدة للترويج، على الشكل التالي:
- /٢٢/ مظروفًا بداخله حوالى نصف غرام من مادة السالفيا.
- /٢٠ / حبة كاريزول.
- علبتين بلاستيكيتين بداخل كل منها حوالي /1/غ من مادة الكوكايين.
- مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف.

وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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