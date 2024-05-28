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وليد وتيمور جنبلاط استقبلا لودريان... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2024-05-28 | 12:04
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وليد وتيمور جنبلاط استقبلا لودريان... وهذا ما جرى بحثه
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات والمساعي الفرنسية على خط الملفات والأزمة اللبنانية.
أخبار لبنان
وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
لودريان
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