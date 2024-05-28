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نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا من أجل حماية لبنان

أخبار لبنان
2024-05-28 | 12:31
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نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا من أجل حماية لبنان
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نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا من أجل حماية لبنان

شكر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله المعزين بوالدته.

وفي ختام تقبل التعازي، قال: "أعتذر بسبب الظروف التي يعرفها الجميع، وأشكر جميع الذين حضروا في الروضة وفي مجمع سيد الشهداء، وأنتم جميعًا تقدرون ظروفي بحيث يجب أن أكون في الصف الأول الذي يشارككم العزاء."

وحول ما يجري في رفح، رأى أن "المجازر التي تحصل هناك تؤكد على وحشية العدو وغدره وخيانته."

وتوجه إلى المطبعين سائلًا: "مع من ستطبعون؟ مع هؤلاء الخونة الذين لا حدود لإجرامهم؟"

وشدد نصرالله على أنه "يجب إدانة المجازر المروعة التي ينبغي أن تكون سببًا قويًا يدفع العالم إلى الضغط من أجل وقف العدوان."

وأكد أن "إسرائيل تتحدى إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الهجوم على رفح،" مشيرًا إلى أن "النفاق الأميركي بخصوص رفح أدى دورًا كبيرًا في الأسابيع الماضية."
 
واعتبر أن "المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان."

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