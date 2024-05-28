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ميقاتي إستقبل لودريان... وبحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة والجهود التي تقوم بها "الخماسية"

أخبار لبنان
2024-05-28 | 12:51
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ميقاتي إستقبل لودريان... وبحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة والجهود التي تقوم بها &quot;الخماسية&quot;
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ميقاتي إستقبل لودريان... وبحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة والجهود التي تقوم بها "الخماسية"

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم في السراي في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

في خلال الاجتماع، تم البحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة في لبنان والجهود التي تقوم بها "اللجنة الخماسية" في هذا الاطار.
 
 

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