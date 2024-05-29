دويهي للـLBCI: لودريان آتٍ ليستكمل عمل الخماسية والحوار هرطقة غير موجودة في الدستور

رأى النائب ميشال دويهي أنّه من المهم أن تثمر زيارة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان نتائج في الملف الرئاسيّ اللبنانيّ.



وأعرب، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، عن اعتقاده أنّ لودريان آتٍ، ليستكمل عمل الخماسية.



وأوضح أنّ اللجنة الخماسية مكوّنة من سفراء أصدقاء لبنان.



وقال: "هم موجودون، لأنّ هناك فريقًا، في لبنان يعطّل انتخاب رئيس ويريد فرض مرشّحه."



ودعا إلى العودة إلى الدستور، "إذ إنّه مرجع الديمقراطية والحوار هرطقة سياسية غير موجودة في الدستور".



وشدّد دويهي على أنّه سيتصدّى لأي محاولة إفشال فكرة انتخاب المغترب 128 نائبًا.



ولفت إلى أنّ التغييريين أمام تحدّي قوة الاقناع بالمنطق "وانتُخبنا لأنّه علينا أن نذهب إلى دولة مدنية تشبه شبّان وشابات هذا البلد".



وطالب بالبحث في الخيار الثالث في ملف الرئاسة.



كما طالب الجهة المعارضة بأن تكون جاهزة وأن تملك مرشّحين.



وأكّد أنّ اللبنانيين جميعهم يدعمون القضية الفلسطينية، لكّنهم يختلفون في طريقة حلّ المشكلة.