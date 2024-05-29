ضبّاط من أمن الدولة تابعوا دورة تدريبيّة

تابع ضبّاط من أمن الدولة دورة تدريبيّة عن القيادة التحويليّة مع منظّمةE4 Leaders international.



وتناولت طريقة تعزيز القيادة التحويليّة لرضى الموظفين، لزيادة الإنتاجيّة، وللمساهمة في النجاح العامّ للمؤسسة الأمنيّة.