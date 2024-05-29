لودريان يستكمل جولته في بيروت

أنهى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لقاءه مع النائب محمد رعد، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وشكر بري جهود ماكرون عبر إرساله لودريان، بعدما تم عرض الأوضاع العامة لا سيما ملف الرئاسة، وما صدر عن اللجنة الخماسية.

وكرّر بري تمسكه بمبادرته انتخاب رئيس للجمهورية مكررا الدعوة ومن دون شروط مسبقة للتشاور حول موضوع واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم الانتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي للإنتخاب بدورات متتالية رئيسا من ضمن قائمة تضم عددا من المرشحين حتى تتوج المبادرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.



وسيُولم لودريان في قصر الصنوبر مع تكتل الاعتدال.



وبعدئذ سيزور كل من رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.



وحتى الساعة، لم تحقّق زيارة لودريان اي خرق في الملف الرئاسي، ولا يزال "الحزب" متمسكًا بمرشحه سليمان فرنجية.



وكان لودريان قد شدد على اهمية التشاور، وطلب تقديم تنازلات للوصول الى صيغة تسمى بالتشاور، والتي تفتح الباب أمام انتخاب رئيس أو تضع المعرقلين امام مسؤولياتهم.



وركز لودريان خلال لقاءاته على الوضع في الجنوب.



