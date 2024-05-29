معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

أوقف النائب العام الاستئنافيّ، في البقاع، منيف بركات، رهن التحقيق، صاحب سلسلة الأفران، التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها في زحلة والذي يغذّي البقاع.كما أوقف المدير العام والمديرة وموظفًا، فيرتفع عدد الموقوفين إلى تسعة.وستُستأنف التحقيقات، التي استمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء، اليوم، مع استدعاء المزيد من الأشخاص.