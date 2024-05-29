حمية في المطار لإعلان آلية العمل والإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، آلية العمل المشتركة بين المديرية العامة للطيران المدنيّ والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والمكلفين من الهيئة، المولجة بتسهيل الإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة.



ورافقه رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، إلى مبنى المديرية العامة للطيران المدنيّ.



وكان في استقبالهما، المدير العام للطيران المدنيّ فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وضباط من جهاز أمن المطار وعدد من رؤساء الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.