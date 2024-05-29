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بري إلتقى لودريان والوفد المرافق: للتشاور دون شروط مسبقة حول انتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2024-05-29 | 06:15
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بري إلتقى لودريان والوفد المرافق: للتشاور دون شروط مسبقة حول انتخاب رئيس للجمهورية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر اللقاء مستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري والمستشار الإعلامي علي حمدان.
وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما موضوع الرئاسة وما صدر مؤخرًا عن اللجنة الخماسية.
وشكر بري جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثًا خاصًا له الى لبنان.
وكرر تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية، مكررًا كذلك الدعوة ومن دون شروط مسبقة للتشاور حول موضوع واحد هو إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي للإنتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عددًا من المرشحين حتى تتوج المبادرة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
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