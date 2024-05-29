الصايغ عن المواد المتفجرة في الذوق: لن نرضى بتقاذف المسؤوليات فسياسة "الوضع ممسوك" تذكرنا بإنفجار المرفأ

رأى النائب سليم الصايغ أنّ صرخة رئيس بلدية ذوق مكايل ايلي بعينو هي صوت المواطن القلق الذي لم يعد عنده ثقة بما يرى او يسمع.



وقال، عبر حسابه الخاص على "اكس": "اضم صوتي إلى صرخته لأسأل: إذا كانت المواد المخزنة في معمل الذوق غير خطرة لماذا تمت الموافقة على طلب ترحيلها سريعا؟ واذا كانت خطرة لماذا لم يتم ترحيلها بعد؟"



وأوضح أنّ مديرعام شركة كهرباء لبنان أكّد على اتباعه الاصول التقنية والإدارية لتلزيم شركة مختصة بالترحيل ولا سبب للشكّ بكلامه. "هنا ما هو دور وزارة البيئة؟ لماذا التأخير سنوات وشهور؟ قامت كل الاجهزة والجيش اللبناني بواجباتها كاملة وبسرعة في المعمل وهي مشكورة انما المواد لا زالت في مكانها".



وتساءل: "من هي المرجعية المسؤولة عن هذا الامر؟ لن نرضى بتقاذف المسؤوليات. اخطر من انفجار في المعمل هو انفجار هواجس الناس في كسروان-الفتوح. سياسة "لا هلع" تذكرنا بالكورونا وسياسة "الوضع ممسوك" بإنفجارالمرفأ. لن نصدق اي شيء قبل الترحيل!"