اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة" وبحث في الخطوات المقبلة

تم التوافق خلال اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة" على اهمية التحول الرقمي وتطبيقه في لبنان، لانه يساعد كثيرا في موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولخصت للجنة الخطوات التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمحاولة تطبيق درجات الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي ، وأول نشاط سيكون في 11و 12حزيران المقبل برعاية الرئيس نجيب ميقاتي.



وستعقد طاولة مستديرة لمناقشة اهم موضوعين بالنسبة لتطبيق التحوّل الرقمي وهما الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.