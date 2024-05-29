حمية ومكاوي أطلقا آلية العمل المشتركة لتسهيل إجراءات موسم الحج والعمرة

في خطوة تهدف إلى تيسير وتسريع إجراءات موسم الحج والعمرة لهذا العام، اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في مبنى المديرية العامة للطيران المدني.



وتم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن آلية عمل مشتركة بين المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي ستسهم في تيسير إجراءات وتنظيم تدفق الحجاج والمعتمرين.