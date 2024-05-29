الجميل بعد لقائه لودريان: طلبنا ضمانتين... والكتائب مصر على انتخاب رئيس بأسرع وقت

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بعد لقاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أننا "حذرناه من بعض المطبات التي قد تحضّر وطلبنا ضمانتين: الأولى هي التزام من الرئيس بري بالدعوة لجلسات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار، والثانية أن يحضر نواب الممانعة الجلسات وإلا نكون قد عدنا الى نقطة الصفر."وشدد الجميل على أن "الإسم الذي سيطرح يجب أن يكون حياديًا، فلا يمكن لأحد أن يفرض رئيسًا على اللبنانيين،" مشيرًا إلى أننا "سنتعاطى يإيجابية لكننا لن نستسلم ونسلّم البلد لحزب الله ليصبح جزءًا من محور ممانع تحت العقوبات والحصار، ومنغلق على نفسه وغير قادر على الإنفتاح على العالم."وأكد أن "حزب الكتائب مصر على انتخاب رئيس بأسرع وقت ومستعد لتسهيل هذه المهمة ويعتبر أن العمل المؤسساتي لا يستقيم من دون رئيس للجمهورية على رأس مؤسسات فاعلة."