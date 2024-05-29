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افرام بعد الإجتماع بلودريان: معطيات رئاسية جدية

أخبار لبنان
2024-05-29 | 09:37
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افرام بعد الإجتماع بلودريان: معطيات رئاسية جدية
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افرام بعد الإجتماع بلودريان: معطيات رئاسية جدية

كتب النائب نعمة افرام على منصة أكس إثر اجتماعه مع "اللقاء النيابي المستقل" في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي أولم على شرفهم: "لقاء بنّاء مع الموفد الرئاسي لودريان، مع أخبار عن حركة جدية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع "حزب الله" والرئيس بري وغيرهم تبشر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزة". 

وأشار فرام إلى أن "لودريان عرض أن الفريقين مستعدان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفية إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول  كيفية تسهيل مواكبة ومتابعة تطور التشاور لكل الفرقاء للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحددة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء."

وسال: "أيكون هناك دور بارز لهيئة المكتب برئاسة رئيسه أو تكون هيئة مقررين تشكل من كل الفرقاء؟" 

ولفت إلى أننا "تطرقنا أيضًا إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين،" سائلًا: "أتكون بحضور اللجنة الخماسية أو مع غيرهم من المسهلين لهذا التقارب؟"
  
وختم بالقول: "برأيي المتواضع، هذه المرة لن تكمن "الشياطين" في التفاصيل بل بالنوايا... فحسب نواياكم ترزقون."

أخبار لبنان

الإجتماع

بلودريان:

معطيات

رئاسية

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