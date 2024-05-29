لقاء جمع الراعي ولودريان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.