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جعجع بعد لقائه لودريان: إن سمي حوارًا أو تشاورًا لن نقبل بالأعراف
أخبار لبنان
2024-05-29 | 12:16
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جعجع بعد لقائه لودريان: إن سمي حوارًا أو تشاورًا لن نقبل بالأعراف
أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان اجتماعاته مع المسؤولين والقيادات اللبنانية بلقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن بعد اللقاء أنه لن يقبل بمنح رئيس مجلس النواب صلاحيات ليست له.
وقال جعجع: "إن سمي حوارًا أو تشاورًا، لن نقبل بالأعراف، ولودريان قال لنا إن بري كان إيجابيًا، لذا فليتفضل ويدعو إلى جلسة".
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