الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع بعد لقائه لودريان: إن سمي حوارًا أو تشاورًا لن نقبل بالأعراف

أخبار لبنان
2024-05-29 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع بعد لقائه لودريان: إن سمي حوارًا أو تشاورًا لن نقبل بالأعراف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جعجع بعد لقائه لودريان: إن سمي حوارًا أو تشاورًا لن نقبل بالأعراف

أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان اجتماعاته مع المسؤولين والقيادات اللبنانية بلقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن بعد اللقاء أنه لن يقبل بمنح رئيس مجلس النواب صلاحيات ليست له.

وقال جعجع: "إن سمي حوارًا أو تشاورًا، لن نقبل بالأعراف، ولودريان قال لنا إن بري كان إيجابيًا، لذا فليتفضل ويدعو إلى جلسة".

أخبار لبنان

لقائه

لودريان:

حوارًا

تشاورًا

بالأعراف

LBCI التالي
الحشيمي لـ "الأنباء الكويتية": الرئاسة مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية
لودريان يبحث عن حلول لانتخاب رئيس... بطلب من ماكرون تحضيرًا للقائه ببايدن (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:54

جعجع يلتقي لودريان في معراب

LBCI
أخبار لبنان
09:13

الجميل بعد لقائه لودريان: طلبنا ضمانتين... والكتائب مصر على انتخاب رئيس بأسرع وقت

LBCI
آخر الأخبار
08:59

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: الاسم الذي ينتج عن العملية يجب ان يكون حياديا ولا يمكن لأحد ان يفرض رئيسًا على اللبنانيين وجاهزون للتعاطي بإيجابية

LBCI
آخر الأخبار
08:58

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: هل هناك التزام من بري بالدعوة لجلسات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار؟ كما أن بري يمكن ان يدعو لجلسة والنواب لا يحضرون ونكون عدنا الى نقطة الصفر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:02

توضيح من وزير الإقتصاد فيما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:02

مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024

LBCI
خبر عاجل
14:47

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-27

فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:40

معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

LBCI
اقتصاد
08:15

وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024

LBCI
فنّ
05:49

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

LBCI
فنّ
05:40

بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

LBCI
أخبار دولية
06:44

سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
منوعات
06:56

مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:00

أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More