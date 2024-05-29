ما عرضه لودريان من دعوة الى حوار مختصر لم يحمل آلية واضحة وووجه بإصرار



علمت الـ LBCI ان ما عرضه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان من دعوة الى حوار مختصر, يقال انه لم يحمل آلية واضحة, و ووجه بإصرار من قبل حزب الله وحركة امل على نقاط لا تراجع عنها: الحوار يجب ان يكون شاملا، يترأسه الرئيس بري، وفي مجلس النواب .