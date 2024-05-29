الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توضيح من وزير الإقتصاد فيما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة
أخبار لبنان
2024-05-29 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توضيح من وزير الإقتصاد فيما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة
اوضح المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة. وقال البيان: "هو قصد من تحديد المعطلين تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية مجتمعةً على التعطيل الكامل لاي مشروع يساعد لبنان. وليس الهدف توجيه أصابع الاتهام، بل المساعدة على خلاص البلد وتحقيق النتائج لاننا اكثر من يعلم ان نهج لوم الآخرين لن ينقذ البلد".
وأكد المكتب الاعلامي للوزير سلام، ان كل ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق بعض الصحافيين والاعلاميين والتحليلات الصفراء، ما هو الا ذر رماد في العيون ومحاولة اصطياد في الماء العكر . ونحن مدعوون جميعا الى العمل بوطنية لانتخاب رئيس الجمهورية وملء ما شغر من مراكز كي لا نكون لقمة سائغة لاعداء قيام لبنان الجديد. وليتحمّل كل منّا مسؤوليته الوطنية في سبيل مصلحة الشعب اللبناني وديمومة الكيان اللبناني.
وأكد المكتب أن عمل الوزير يصب في المصلحة اللبنانية العليا، وهو على مسافة واحدة من كل الأفرقاء السياسيين، داعياً وسائل الاعلام الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع القصد من كلام الوزير سلام، خاصةً لجهة استهداف اي جهة سياسية معيّنة لان تعطيل المشاريع ليس مسؤولية وزير او فريق سياسي انما هو تعطيل من كل مكونات الدولة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإقتصاد
المبادرة
القطرية
لإنشاء
معامل
كهربائية
الطاقة
البديلة
التالي
الريجي ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين و342 ألف ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-27
ميقاتي إلتقى السفير المصري وصليبا وبحث مع وزير الطاقة واقع التغذية الكهربائية
أخبار لبنان
2024-04-27
ميقاتي إلتقى السفير المصري وصليبا وبحث مع وزير الطاقة واقع التغذية الكهربائية
0
أخبار دولية
2024-04-16
نائب وزير النفط الإيراني: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-04-16
نائب وزير النفط الإيراني: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-03-25
نكد للـLBCI: اذا استطاع وزير الطاقة تأمين 12 ساعة من الطاقة الكهربائية فهناك احتمال أن يصبح للمواطنين قدرة على التخلّص من المولدات الكهربائية
آخر الأخبار
2024-03-25
نكد للـLBCI: اذا استطاع وزير الطاقة تأمين 12 ساعة من الطاقة الكهربائية فهناك احتمال أن يصبح للمواطنين قدرة على التخلّص من المولدات الكهربائية
0
اقتصاد
09:45
شقير خلال إجتماع للهيئات الإقتصادية حول مكننة وزارة الاقتصاد: ندعم المشاريع الاصلاحية... أبو حيدر: أطمح ألا أوقع اي معاملة في الـ2025
اقتصاد
09:45
شقير خلال إجتماع للهيئات الإقتصادية حول مكننة وزارة الاقتصاد: ندعم المشاريع الاصلاحية... أبو حيدر: أطمح ألا أوقع اي معاملة في الـ2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024
0
خبر عاجل
14:47
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا
خبر عاجل
14:47
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-27
فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-27
فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
2
اقتصاد
08:15
وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024
اقتصاد
08:15
وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024
3
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
4
فنّ
05:40
بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها
فنّ
05:40
بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها
5
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
6
أخبار دولية
06:44
سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...
أخبار دولية
06:44
سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...
7
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
8
منوعات
02:00
أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)
منوعات
02:00
أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More