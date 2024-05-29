معوض: توصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي... وادعو فرنجية للانسحاب

كشف رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أنه تم التوصل الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وأنها ستصدر قريبًا.



وأشار معوض في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن وفدي لبنان في واشنطن مُختلفان، لافتا الى أن الأول وهو المعارضة يتابع موضوع الحرب جنوبًا والملف الرئاسي والمطالبة بالمحاسبة في قضية انفجار المرفأ وأن الثاني الذي يقوده مخزومي مُوسّع هدفه جمع أكبر عدد من الكتل حول الإصلاح.



وفي ملف النزوح السوري، شدد على أنه يجب "غربلة" النازحين وترحيل من هم غير شرعيين، مشير الى أن الاكثرية الساحقة ليست لها صفة "لاجئ".



وأكد أن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة في ملف النزوح، مشيرا الى أن العلاقة مع النظام السوري موجودة وأنه يحاول استخدام ملف النزوح لابتزاز المجتمع الدولي.



وفي ملف الرئاسة، اعتبر معوض أن هناك اقلية تحاول فرض رأيها على الاكثرية في ملف رئاسة الجمهورية، قائلا: "نحن نطالب بأن يكون هناك جلسات مفتوحة لتطبيق الدستور ".



واضاف: "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشح حزب الله وهو يقول إنه جزء من محور ممثله الخامنئي ولا يمكن أن يقول هذا الكلام بما أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية وادعوه للانسحاب من السباق الرئاسي".



وتابع: "نريد رئيسا يمثل الدولة اللنبانية لا يدعم سلاح حزب الله ولا يكون مشاركا في عملية الفساد في لبنان".



ودعا معوض ادعو حزب الله لتطبيق القرار 1701 لحماية قرى الجنوب.



وكشف أن هناك اختلافا يتوسع بين كتلة "تجدد" والنائب أديب عبد المسيح نتيجة عدد من المواقف والتصرفات التي تضر بالكتلة وبثوابتها.



وقال: "لا يمكن تحميل المودعين خطايا المسؤولين ولا القول لهم إننا نريد شطب ودائعكم ونحن لا نريد ضبط الحدود ولا المحاسبة ولا القيام بإصلاحات".



وشدد على أن ما يحصل على طريق المطار من توزيع صور إيرانيين هو منطق تقسيمي وأن هذه الطريق للبنان ولا يصح وجود صور لقادة غير لبنانيين عليها.



ورأى أن المجلس الدستوري "ما معو حقّ" بقراره بشأن الانتخابات البلدية وأنه لا يحق له أن يكون أداة للسلطة السياسية.