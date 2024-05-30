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أبو الحسن للـLBCI: علينا فتح الأبواب لاستكمال المبادرات وهي لم تنته

أخبار لبنان
2024-05-30 | 03:54
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أبو الحسن للـLBCI: علينا فتح الأبواب لاستكمال المبادرات وهي لم تنته
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أبو الحسن للـLBCI: علينا فتح الأبواب لاستكمال المبادرات وهي لم تنته

أوضح النائب هادي أبو الحسن أن "العناوين التي حملها لودريان هي إيجاد فرص مرنة للتفاهم بين اللبنانيين في الملف الرئاسي والفصل بين هذا الملف وأحداث غزة."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "المبادرات لم تنته، وسنبقى متسلحين بالأمل والإرادة والنية كي نخرق جدار الإستعصاء." 

وأكد أن "كل هذه الحركة الفرنسية المشكورة مهمة لكن لن تصل إلى نتيجة ما لم نتخذ القرار كلبنانيين ونقوم بما يلزم ونتلاقى على مساحة مشتركة."

وشدد على أنه "علينا فتح الأبواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسي."

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