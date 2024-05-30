الخير للـLBCI: سنتعاون مع اللجنة الخماسية والموفد الرئاسيّ لتسهيل الوصول إلى انتخاب رئيس

أعلن النائب أحمد الخير أنّ الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان أكّد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث وقبل الانتخابات الرئاسيّة الاميركية.



وأوضح، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنّ لودريان رأى أنّه في حال تمديد الشغور الرئاسيّ فالكِيان الرئاسيّ سيكون في خطر.



وقال: "لقى لودريان إيجابية عند رئيس مجلس النواب نبيه بري."



وأضاف: "مبادرتنا أتت نتيجة حوار بيننا وأخذنا القرار كتكتل من خوفنا على البلد."



وأكّد تعاونه مع اللجنة الخماسية والموفد الرئاسيّ، لتسهيل الوصول إلى انتخاب رئيس.

