حنكش للـLBCI: السؤال الرئيسي هو عما إذا كان حزب الله يريد رئسيًا أم لا

أكد النائب الياس حنكش أن "الدستور يحتم علينا أن نكون موجودين في جلسة لانتخاب رئيس ونحتاج إلى ضمانة لجلسات مفتوحة وألا "يطير" النصاب."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "السؤال الرئيسي هو عما إذا كان حزب الله يريد رئسيًا أم لا."



ورأى أنه "بإمكان حركة الخماسية اليوم والدور الذي تلعبه، ومن خلال التواصل المستمر مع الرئيس بري، التوصل مع الأخير إلى إتفاق بأن يعطي ضمانات لعقد جلسة بدورات مفتوحة."

