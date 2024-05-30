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حبيب: إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من قروض الإسكان بدءًا من 1 حزيران
أخبار لبنان
2024-05-30 | 04:52
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حبيب: إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من قروض الإسكان بدءًا من 1 حزيران
أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن "إمكان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من قروض الإسكان، بدءًا من الأول من حزيران".
وأشار في بيان إلى أن "شروط الحصول عليه لا تختلف على الاطلاق عن شروط القرض العادي من خلال المباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة في الملف على ان يعرض على فريق مختص من المهندسين لدرسه وتحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يسدد القرض خلال سنوات تحدد لاحقًا بحسب المبلغ المقترض".
وأكد أن "مصرف الاسكان في طور دراسة امكان إعطاء قروض لأصحاب العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مسعى لمساعدتهم في تأهيل وتطوير مراكز عملهم، إضافة الى إمكان دعم تأهيل مراكز عمل الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، وذلك تسهيلًا لتوظيفهم". وأوضح أن "قروض الإسكان تتوجه للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، قائلًا: "هذا حق لكل فرد في هذا المجتمع، وبالتالي هو نوع من المساندة للانطلاق في الحياة".
وختم لافتًا إلى أن "هذا القرض كان واحدًا من الأهداف التي سعى الى تحقيقها منذ توليه إدارة مصرف الاسكان".
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