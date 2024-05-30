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اجتماع وزاريّ لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ وتوقيع إتفاقية هبة مالية صينية لصالح مجلس الانماء والاعمار
أخبار لبنان
2024-05-30 | 05:18
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اجتماع وزاريّ لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ وتوقيع إتفاقية هبة مالية صينية لصالح مجلس الانماء والاعمار
مثّل الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلّي لبنان في أعمال الاجتماع الوزاريّ العاشر لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ، الذي انعقد في بكين، على رأس وفد.
وتضمّن في الاجتماع فقرة كاملة عن دعم لبنان والتضامن معه في القضايا والتحديات التي يواجهها بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية على سيادته وأمنه واستقراره.
وأكّد وجوب ممارسة الضغوط لحمل اسرائيل على الانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا والالتزام بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١.
وصدر عن الاجتماع الذي افتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ بيان مشترك بين الدول العربية والصين عن القضية الفلسطينية.
وصودق على البرنامج التنفيذيّ للمنتدى والمتضمّن المشاريع العربية الصينية المزمع انجازها خلال فترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦.
وكان الشميطلّي قد استهلّ زيارته الى بكين بالحضور الى الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي التابعة لوزارة الخارجية الصينية حيث التقى بمديرها ووقّعا بناء لموافقة مجلس الوزراء وتفويضه على إتفاقية تتيح لمجلس الانماء والاعمار الحصول على هية مالية صينية لصالح تمويل مشاريع محدّدة يقوم بتنفيذها.
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