اجتماع وزاريّ لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ وتوقيع إتفاقية هبة مالية صينية لصالح مجلس الانماء والاعمار

مثّل الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلّي لبنان في أعمال الاجتماع الوزاريّ العاشر لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ، الذي انعقد في بكين، على رأس وفد.



وتضمّن في الاجتماع فقرة كاملة عن دعم لبنان والتضامن معه في القضايا والتحديات التي يواجهها بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية على سيادته وأمنه واستقراره.



وأكّد وجوب ممارسة الضغوط لحمل اسرائيل على الانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا والالتزام بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١.