فياض: مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لعرض استثمار في شأن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ أيّ من أصحاب النفوذ لم يجد حلًا للقطاع الماليّ.



ولفت، في مؤتمر صحافيّ، في شأن إنشاء معمل كهرباء على الطاقة الشمسية، إلى أنّ لبنان تحت حصار ماليّ محليّ ودوليّ يحجب الاصلاحات كلها.



وقال: "نحن اليوم، مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لوقوفهم مع لبنان عبر عرض استثمار فريد من نوعه لفك الحصار الماليّ وهو عبارة عن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية وهذا العرض هو مرحّب به."



وأوضح الملاغطات "أنّنا نتكلم على معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة وبمئة ميغاوات ويتضمن عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر عقد طويل الامد وليس هبة كما يُزعم".



وشدّد على أنّ رئيس الحكومة طلب في رسالة ثانية من اتحاد العارضين إعادة إحياء العرض.



وقال: "التقينا برئيس الحكومة وبأعضاء معينين وكُلّفنا رسميًا بتحضير الاقتراح يسمح بتنفيذ هذا المشروع."



وأضاف: "شكلنا فريق عمل في الوزارة للعمل على ايجاد الحلول في موضوع حق الانتاج وبيع الطاقة وسعر البيع."



ورأى أنّه يتعين على المعنيين تأدية دورهم في الدعم في انجاح هذا المشروع والاتجاه نحو أصحاب الاختصاص للاستفسار بدل الاتجاه مباشرة نحو الاعلام.