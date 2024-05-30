الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

أخبار لبنان
2024-05-30 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووقّع على تعرفة النقل الجديدة لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد اجتماع موسّع مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.

**للاطلاع على التعرفة الجديدة إضغط هنا 

وتم عرض خلال الاجتماع لمختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة من دون تحديد تعرفة النقل، كما تم التأكيد أن "تلك الظروف لم تكن حائلا أمام متابعة الملف بشكل مستمرمن قبل الوزارة ، وخصوصا لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والإتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها ، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى".  
وأشار حمية إلى أنه  " أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها ، قد أستقرا نوعا ما ، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات". 
 


وقال:"هذا الإجتماع اليوم ، كان تتويجا لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية ، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير ، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص ( الفان)".  

وأعلن وزير الاشغال أنه "قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة ، والتي ستكون نافذة اعتبارا من تاريخه"، مؤكدا أن "هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الإتحادات والنقابات".

وقال:"في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى"، لافتا الى انه "طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية،  وأن إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير ، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات"، موجها شكره المسبق "للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرة".

وختم مشيرا إلى أن "الإجتماعات ستستمر مع النقابات والإتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب".

وأكد حمية " انه اعتبارا من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها ".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

تحديد

تعرفة

النقل

لمختلف

وسائل

النقل

الأراضي

اللبنانية

LBCI التالي
صفاء قاسم زبعه غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

"اوجيرو": إزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على الأراضي اللبنانية كافة بدءا من يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-21

تعرفة النقل والشحن في لقاء حمية ورئيس إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان

LBCI
اقتصاد
2024-05-28

شقير يعلن تأسيس وإطلاق "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-27

الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية ويجري التحقيق في الحادث

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:17

ميقاتي: للتشدد بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات بحق المستفيدين من خدمات الخلوي بصورة غير شرعية

LBCI
أخبار لبنان
10:09

إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-23

صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!

LBCI
صحة وتغذية
10:15

ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟

LBCI
أخبار دولية
2024-04-04

قتلى في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف الأوكرانية

LBCI
منوعات
2024-05-09

للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:19

الاستحقاق الرئاسيّ حضر في دار الفتوى

LBCI
أخبار لبنان
08:17

سلام عن معامل الطاقة البديلة القطرية: لتلقف المبادرة بوطنية من قبل الجميع

LBCI
أخبار لبنان
06:10

فياض: مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لعرض استثمار في شأن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية

LBCI
أخبار دولية
01:01

الرئيس المصري يدعو في بكين للتصدي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
منوعات
11:32

بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
خبر عاجل
14:47

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More