سلام عن معامل الطاقة البديلة القطرية: لتلقف المبادرة بوطنية من قبل الجميع

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، فيما يخص معامل الطاقة البديلة القطرية، أنه يجب تلقف المبادرة القطرية بوطنية من قبل الجميع.



وشدد سلام على أنه يجب العمل من دون مزايدة والعمل معا كوزراء وحكومة من اجل الوصول الى نتيجة.