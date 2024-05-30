الاستحقاق الرئاسيّ حضر في دار الفتوى

حضر الاستحقاق الرئاسيّ في اجتماع مجلس المفتين في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.



وأمل المجلس استمرار مساعي اللجنة الخماسية في الملف الرئاسيّ.



وأبدى استغرابه من المماطلة في معالجة قضية جوهرية تتعلق برمز السيادة الوطنية.