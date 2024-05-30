"اوجيرو": إزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على الأراضي اللبنانية كافة بدءا من يوم غد

اكدت هيئة "أوجيرو" في بيان،" عزمها المضي قدماً في حماية شبكة الإتصالات الوطنية من أشكال التعدّيات كافة". واشارت الى انه" إستكمالاً لحملاتها السابقة في محاربة الانترنت غير الشرعي، ستقوم الهيئة غداً وبناءً على إشارة القضاء المختص بإزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على كل الأراضي اللبنانية. وعليه فإن خدمة الإنترنت ستشهد إنقطاعاً لدى السادة المواطنين المتعاقدين مع تلك الشبكات".



ودعت إلى" التواصل معها عبر الـ ١٥١٥ أو عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال زيارة مراكزها من أجل الحصول على خدمة الإنترنت بشكل قانوني".