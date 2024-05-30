الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري واستقبل مفتي بعلبك الهرمل

أخبار لبنان
2024-05-30 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري واستقبل مفتي بعلبك الهرمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري واستقبل مفتي بعلبك الهرمل

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها .

وتابع الرئيس بري المستجدات خلال إستقباله سماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي .
 

أخبار لبنان

الأوضاع

الامنية

البيسري

واستقبل

بعلبك

الهرمل

LBCI التالي
"وطن الإنسان": الرئيس أساس في لحظات تاريخيّة مفصليّة
الاستحقاق الرئاسيّ حضر في دار الفتوى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-22

مولوي لـ حوار المرحلة : اطلاق النار على بيت الكتائب في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية وهي تدقق في المظاريف

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-14

بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

LBCI
خبر عاجل
2024-04-22

مولوي يحدد موعد الإنتخابات البلدية في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-22

الجيش: توقيف 3 مواطنين في بعلبك وطرابلس والهرمل وضبط أسلحة وذخائر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:17

ميقاتي: للتشدد بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات بحق المستفيدين من خدمات الخلوي بصورة غير شرعية

LBCI
أخبار لبنان
10:09

إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-29

مشهد مؤثر... صورة أخيرة لأب جديد تجمعه بابنته المولودة حديثاً قبل رحيله (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
10:17

ميقاتي: للتشدد بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات بحق المستفيدين من خدمات الخلوي بصورة غير شرعية

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
فنّ
04:01

تيكتوكر متهمة بتجارة المخدرات دولياً... تفكيك شبكة خطيرة هي بطلتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:19

الاستحقاق الرئاسيّ حضر في دار الفتوى

LBCI
أخبار لبنان
08:17

سلام عن معامل الطاقة البديلة القطرية: لتلقف المبادرة بوطنية من قبل الجميع

LBCI
أخبار لبنان
06:10

فياض: مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لعرض استثمار في شأن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية

LBCI
أخبار دولية
01:01

الرئيس المصري يدعو في بكين للتصدي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
منوعات
11:32

بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
خبر عاجل
14:47

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More