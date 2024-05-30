بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري واستقبل مفتي بعلبك الهرمل

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها .



وتابع الرئيس بري المستجدات خلال إستقباله سماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي .