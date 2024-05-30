إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين حزب الله

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين حزب الله.



وتتناول المقترحات المكتوبة أيضا مشكلات الحدود المستمرة منذ فترة طويلة والتي نوقشت مع الشركاء، ومن بينهم الولايات المتحدة.