مولوي استقبل شقير ونقيب أصحاب الفنادق... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، يرافقه نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر.



بعد اللقاء، قال شقير: "زرنا مع مجموعة من أصحاب الفنادق ومديريها وزير الداخلية لتهنئته على الخطة الأمنية التي أعطت نتيجتها الإيجابية في بيروت، متمنين الاستمرار فيها. ونحن كتجمع كلنا لبيروت وكرئيس للهيئات الاقتصادية نقف بجانب الوزير، بحيث لمسنا تراجعا كبيرا في الدراجات والأعمال الجنائية التي كانت ترتكب مما أوجد طمأنينة لدى المواطنين".



وأضاف: "أثرنا مع وزير الداخلية نقطة ثانية تتعلق بموضوع قطاع الفنادق، الذي يعاني نتيجة حرب غزة، وطلبنا منه مسألتين أن تكون هناك حسوم من البلديات ٥٠% لتستمر الفنادق وقوننة مسألة Rbnb لتكون المنافسة شرعية وقانونية، فوعدنا الوزير، وشكرنا له تجاوبه".