السفير الفرنسي وضع باسيل في أجواء الزيارة الأخيرة للودريان

زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فور عودته من ايطاليا، وعقد معه لقاء مطولاً، في حضور النائبة ندى البستاني ومسؤولي العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق وبشير حداد.



ووضع ماغرو باسيل في "أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، كما تطرق إلى الملف الرئاسي وسبل تنشيطه من أجل التوصل لانتخاب رئيس"، بحسب بيان للجنة الاعلامية في "التيار".