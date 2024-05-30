ميقاتي اتصل بنظيره الايرلندي

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا برئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس جرى خلاله بحث العلاقات بين لبنان وايرلندا.



وفي خلال الاتصال عبر الرئيس ميقاتي عن تقديره "لموقف ايرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة، على أمل أن تكون هذه الخطوة محطة نحو اعتراف كل الدول بدولة فلسطين للوصول الى حل الدولتين والسلام الدائم في المنطقة".