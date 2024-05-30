فارس سعيد لـ"جدل": الاستقرار العقاري أهم من الاستقرار النقدي... ولست مع حوار يطيح بالدستور

اعتبر رئيس لقاء سيدة الجبل الوزير السابق فارس سعيد أن الاستقرار العقاري أهم من الاستقرار النقدي، لافتا الى أن الاستقرار العقاري هو أساس في كل مجتمعات العالم.



وكشف في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، أنه حتى هذه اللحظة لا تزال أكثر من 35% من الأراضي اللبنانية غير ممسوحة وغير محدّدة وهي تطال أملاكا عامة وأملاكا خاصة.



وقال سعيد: "نحن بمرحلة انتقالية صعبة جدا، ومع استمرار الفراغ برئاسة الجمهورية واستمرار انهيار الدولة فإن الفلتان العقاري والأمني والعسكري والأهلي سيستمر وسيتفاقم".

وشدد على أن الموضوع العقاري "بالغ الأهمية"، قائلا: "قبل العام 2005 ربما كان هناك شخصيات وأحزاب وتيارات سياسية غير ممثلة. ولكن بعد العام 2005، فإنه من غير المسموح أن هذا الموضوع لم يطرح لا بلجنة الادارة والعدل ولا بالجلسات العامة ولا بالهيئات العامة ولا في الحكومات المتعاقبة ولا على مستوى رئاسة الجمهورية عندما كان الرئيس ميشال عون رئيسا".



وأشار الى أن الملف له علاقة بخصوصية البلد وبالاستقرار الاجتماعي والأهلي في البلد وممنوع أن يتم تغييبه، معتبرا أن "هذا الملف أهم من الدولار".

من جهة أخرى، رأى الوزير السابق فارس سعيد أن "حزب الله" لا يريد رئيسا للجمهورية.

ولفت الى أن "لا الفريق الذي فرض الحوار يقدم نتائج ولا الفريق الذي رفض الحوار قدم نتائج، وبالتالي ربما "يجب تغيير عنوان الحوار".

وطالب سعيد الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى حوار "حول انقاذ لبنان"، قائلا: "أنا مع التمسك بالدستور وأنا لست مع حوار يطيح بالدستور".

وفي ملف النازحين السوريين، شدد سعيد على ألا حل لعودة النازحين طالما الرئيس بشار الأسد موجود في سدة الرئاسة.