فؤاد دندن: الإمارات تقف مرة جديدة إلى جانب الشعب اللبناني

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي في لبنان...

ثمّن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد شهاب دندن، المساعدات الطبية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى الصليب الأحمر اللبناني، لدعم القطاع الصحي في بلاده، معتبراً أنها مبادرة تعكس حرص واهتمام قيادة وشعب الإمارات بدعم الشعب اللبناني، والوقوف إلى جانبه.



وقال السفير دندن في تصريح لموقع 24 الإماراتي، تعليقاً على المساعدات التي أرسلتها الإمارات الخميس، وتضمنت عشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية: "مرة جديدة تقف الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني بدعم نوعيّ لمؤسسات المجتمع المدني في لبنان، إذ أثمر التعاون الثنائي بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والصليب الأحمر اللبناني عن تقديم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم القطاع الصحيّ في لبنان".



وأشار إلى أن هذه المبادرة الإنسانية الإماراتية المستمرة تجاه لبنان وشعبه، تؤكد حرص قيادة الإمارات الحكيمة، والمؤسسات الإماراتية، على ترسيخ العلاقات بين البلدين والشعبين، خصوصا في أوقات الأزمات والمحن.



وتوجه السفير اللبناني، بالشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي على مبادراته الإنسانية المستمرة لدعم لبنان، لافتاً إلى أن "الإمارات لم تتأخر يوماً عن الوقوف إلى جانب لبنان في قضاياه وأزماته".