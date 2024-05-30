عبدالله لـ"جدل": يجب انتخاب رئيس "مهما كان الوضع في الإقليم" وعلى الجميع الإرتقاء الى مستوى المصلحة الوطنية الوجودية

رأى النائب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه يجب أن ننتخب رئيسا للجمهورية اليوم "مهما كان الوضع في الإقليم"، مشيرا الى أن مسعى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان هو ألا ندمج مشكلة الرئاسة مع الوضع في الجنوب.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI: "موضوع ترشيحنا وخياراتنا وتصويتنا هو قرارنا وهو منفصل عن مساعينا، فنحن بالوقت الذي انتخبنا مع المعارضة وتقاطعنا على الوزير السابق جهاد أزعور كنا بالوقت نفسه نحاور "حزب الله" وبتشاور دائم مع الرئيس نبيه بري".



وكشف عبدالله أن "رئيس اللقاء الديمقراطي سيباشر بأقرب فرصة ممكنة الى العودة الى مرحلة التواصل مع كل القوى السياسية من دون استثناء لمحاولة جديدة للتفتيش عن مساحات مشتركة بين الجميع مع علمنا المسبق ان هذه المهمة صعبة".



وقال: "نعتبر أن علينا مسؤولية وطنية انطلاقا من موقعنا الوسطي، ان ننطلق على الكتل للحديث بالعمق بملف واحد هو كيف نحافظ على هذا البلد بهذه اللحظة السياسية".



واعتبر أن المطلوب من الجميع الإرتقاء الى مستوى المصلحة الوطنية الوجودية.

من جهة أخرى، رأى النائب بلال عبدالله أن حساسية المشكلة العقارية في لبنان بتركيبة البلد "دقيقة"، معتبرا أن تأمين استقرار عقاري مهمة وطنية.



ولفت الى أن التعديات العقارية هي مشكلة محلية وعائلية ومناطقية وطائفية أحيانا، مشيرا الى أن كل أنواع الاشكالات يمكن أن تتنج نتيجة عدم حسم هذا الملف.



وقال: "يبدو ألا قرار سياسيا بمسح الأراضي اللبنانية ويجب وضع آلية تنفيذية ولا أتصور أن الدولة بإدارتها جاهزة للقيام بهذه المهمة".



وأوضح عبدالله أن موضوع العقارات بحاجة الى هيبة دولة وقضاء عادل وادارة سليمة.