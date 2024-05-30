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هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
أخبار لبنان
2024-05-30 | 17:00
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هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين أن اتفاقا للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم والدامي بين البلدين.
وقال هوكستين في مقابلة مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "لا أتوقع السلام.. السلام الدائم.. بين حزب الله وإسرائيل".
وأضاف: "لكن إذا تمكنا من التوصل إلى مجموعة من التفاهمات... والتخلص من بعض الدوافع للصراع وإقامة حدود معترف بها لأول مرة على الإطلاق بين البلدين، فأعتقد أن ذلك سيقطع شوطا طويلا".
وذكر هوكستين أن البداية ستكون السماح لسكان المجتمعات الشمالية في إسرائيل بالعودة إلى منازلهم ولسكان المجتمعات الجنوبية في لبنان بالعودة إلى منازلهم.
وأوضح أن جزءا من ذلك سيتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك التجنيد وتدريب وتجهيز القوات، من دون أن يوضح كيف سيتم ذلك.
أما المرحلة الثانية فستشمل حزمة اقتصادية للبنان "والتأكد من أن المجتمع الدولي يظهر للشعب اللبناني أننا نستثمر فيه".
وأوضح أن شبكة الكهرباء في لبنان، على سبيل المثال، تعمل لبضع ساعات فقط في اليوم، مما يلحق ضررا جسيما باقتصادها. وقال هوكستين: "لدينا حل لذلك، لقد وضعنا حزمة يمكن أن تخلق حلا من شأنه أن يوفر لهم الكهرباء لمدة 12 ساعة في... فترة زمنية قصيرة".
ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون اتفاق الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وقال إنه إذا استقر الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، فقد يساعد ذلك في تقليص نفوذ إيران هناك.
ولفت هوكستين الى أن "قدرة القوى الخارجية على التأثير على لبنان، مهما كانت العواقب، سوف تتضاءل بشكل كبير".
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