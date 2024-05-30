الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

أخبار لبنان
2024-05-30 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين أن اتفاقا للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم والدامي بين البلدين.

وقال هوكستين في مقابلة مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "لا أتوقع السلام.. السلام الدائم.. بين حزب الله وإسرائيل".

وأضاف: "لكن إذا تمكنا من التوصل إلى مجموعة من التفاهمات... والتخلص من بعض الدوافع للصراع وإقامة حدود معترف بها لأول مرة على الإطلاق بين البلدين، فأعتقد أن ذلك سيقطع شوطا طويلا".

وذكر هوكستين أن البداية ستكون السماح لسكان المجتمعات الشمالية في إسرائيل بالعودة إلى منازلهم ولسكان المجتمعات الجنوبية في لبنان بالعودة إلى منازلهم.

وأوضح أن جزءا من ذلك سيتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك التجنيد وتدريب وتجهيز القوات، من دون أن يوضح كيف سيتم ذلك.

أما المرحلة الثانية فستشمل حزمة اقتصادية للبنان "والتأكد من أن المجتمع الدولي يظهر للشعب اللبناني أننا نستثمر فيه".

وأوضح أن شبكة الكهرباء في لبنان، على سبيل المثال، تعمل لبضع ساعات فقط في اليوم، مما يلحق ضررا جسيما باقتصادها. وقال هوكستين: "لدينا حل لذلك، لقد وضعنا حزمة يمكن أن تخلق حلا من شأنه أن يوفر لهم الكهرباء لمدة 12 ساعة في... فترة زمنية قصيرة".

ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون اتفاق الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال إنه إذا استقر الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، فقد يساعد ذلك في تقليص نفوذ إيران هناك.

ولفت هوكستين الى أن "قدرة القوى الخارجية على التأثير على لبنان، مهما كانت العواقب، سوف تتضاءل بشكل كبير".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

آموس هوكستين

الحدود البرية

لبنان

إسرائيل

LBCI التالي
اجتماع وزاريّ لمنتدى التعاون العربيّ الصينيّ وتوقيع إتفاقية هبة مالية صينية لصالح مجلس الانماء والاعمار
حبيب: إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من قروض الإسكان بدءًا من 1 حزيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-28

إسرائيل تعترف بأن جبهة لبنان كبدتها أضرارًا ضخمة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-28

نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا من أجل حماية لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-28

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
صحف اليوم
2024-05-28

بري لـ"الجريدة": أستبعد اجتياحاً إسرائيلياً للبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:23

مهمة لودريان... إلى الحائط المسدود (اللواء)

LBCI
صحف اليوم
00:15

الجهات المانحة تغطي 10% من احتياجات لبنان (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:08

مصادر لـ "الجمهورية": زيارة لودريان انتهت كما كان متوقعاً

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:56

قتيل وعدد من الجرحى في غارات أميركية بريطانية على الحديدة في غرب اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-28

أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-29

جعجع: لبنان يعيش معاناة سكان الجنوب كله من جراء قرار اتخذه "حزب الله" منفردًا

LBCI
أخبار لبنان
12:52

منظمات تنتقد تراجع لبنان عن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:20

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

LBCI
أخبار دولية
13:18

لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
فنّ
05:09

"أكبر منه وبعمر أمّه"... صور رشا شربتجي مع زوجها الممثل في مرمى الانتقادات

LBCI
فنّ
04:44

شبّهوا خطيبها بـ "مهووس نوال الزغبي".. نادين نسيب نجيم غاضبة: قلّة أخلاق!

LBCI
منوعات
05:10

يغازلها الرجال في النادي الرياضي باستمرار.. لكن ما فعلته لردعهم فاجأ الجميع!

LBCI
حال الطقس
01:21

كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:57

ميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب والرواتب (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More