موعد الحصول على افادات عقارية عن مرجعيون حاصبيا من مبنى السجل العقاري في النبطية



اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، وبشكل موقت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك نهار الاربعاء من كل أسبوع على أن تسلّم في اليوم نفسه، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة. وذلك، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، ما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في مرجعيون حاصبيا.