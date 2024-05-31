مؤسسة مخزومي خرجت 350 شابًا وشابة ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثر حاجة"

احتفلت مؤسسة مخزومي في قصر اليونسكو في #بيروت، بالنجاحات التي حققها أكثر من 350 شابًا وشابةً ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثرحاجة في بيروت وجبل لبنان (IEVC)".
وقد أكمل الخرّيجون التدريب في قطاعات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات، والتجميل، والطاقة المتجددة والخضراء،… pic.twitter.com/D3VS2a3p1j
— Makhzoumi Foundation (@makhzoumi) May 30, 2024
احتفلت مؤسسة مخزومي في قصر اليونسكو في #بيروت، بالنجاحات التي حققها أكثر من 350 شابًا وشابةً ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثرحاجة في بيروت وجبل لبنان (IEVC)".
وقد أكمل الخرّيجون التدريب في قطاعات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات، والتجميل، والطاقة المتجددة والخضراء،… pic.twitter.com/D3VS2a3p1j