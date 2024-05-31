مؤسسة مخزومي خرجت 350 شابًا وشابة ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثر حاجة"

احتفلت مؤسسة مخزومي في قصر اليونسكو في #بيروت، بالنجاحات التي حققها أكثر من 350 شابًا وشابةً ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثرحاجة في بيروت وجبل لبنان (IEVC)".

وقد أكمل الخرّيجون التدريب في قطاعات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات، والتجميل، والطاقة المتجددة والخضراء،… pic.twitter.com/D3VS2a3p1j — Makhzoumi Foundation (@makhzoumi) May 30, 2024

إحتفلت مؤسسة مخزومي في قصر اليونسكو في بيروت،بالنجاحات التي حققها أكثر من 350 شابًا وشابةً ضمن مشروع "تحسين قابلية التوظيف للمجتمعات الأكثر حاجة في بيروت وجبل لبنان (IEVC)".وقد أكمل الخريجون التدريب في قطاعات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات، والتجميل، والطاقة المتجددة والخضراء، والأغذية والمشروبات.وقالت المؤسسة في بيان: "هدفنا أن نعمل على تمكين الأفراد بالتدريب المهني الأساسي والمهارات نحو مستقبل أكثر إشراقًا ومجتمعات أقوى. يتم تنفيذ مشروع IEVC في لبنان من قبل مؤسسة مخزومي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية في لبنان BMZ".