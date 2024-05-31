شبكة مياه الشفة في إهدن سلمت إلى مؤسسة مياه الشمال

تم تسليم شبكة مياه الشفة الجديدة في اهدن إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي بإدارة الدكتور خالد عبيد والمدير كابي نصر ورئيس دائرة زغرتا سمير فرنجية، وذلك بعد أن استكملت بلدية زغرتا - اهدن تأهيل وصيانة الشبكة الصيف الماضي، وباتت تعمل في كل أحياء البلدة لتأمين المياه وتم وضعها في الخدمة.



وتجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه أكملت محاضر التسليم والتسلم إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي بمسعى من النائب طوني فرنجيه.