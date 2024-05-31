مقتل مسعف من هيئة صحية تابعة لحزب الله بضربة اسرائيلية على سيارة إسعاف

قُتل مسعف وأصيب آخر بجروح، جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لـ"حزب الله"، في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر من غرفة العمليات في الهيئة وكالة فرانس برس.