نصرالله: جبهة الجنوب تواصل عملها وهي جزء من المعركة لانها تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة

لفت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمته خلال احتفال تأبيني للعلامة الشيخ علي كوراني، في "مجمع الإمام المجتبى" في الضاحية الجنوبية، إلى أن "جبهة الجنوب تواصل عملها وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة، هذه معركة وجود ومصير وهي كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته وسيادته".



وقال: "المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي يقف عاجزا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".



واضاف "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".

