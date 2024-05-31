حفلة ارتداء الرداء الأبيض في جامعة الروح القدس... خطوة هامّة لطلاب الطب نحو مرحلة التدريب السريريّ

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بارتداء 51 طالبًا وطالبة من طلاب الطب، السنة الثانية MD2 الرداء الأبيض، خلال أمسية بعنوان: "حفل ارتداء الرداء الأبيض، عند مفترق طرق التحوّل".



ونظّمتها كليّة الطب والعلوم الطبية في الجامعة في مبنى الكليّة في جبيل، بحضور رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم





ويشكّل هذا الاحتفال خطوة هامّة في مسيرة الطلّاب الجامعية، إذ يرمز إلى الوعد بتطوير مستقبل الرعاية الصحية. هذا الحدث يمثّل بداية فصل جديد وتحوّل عميق، حيث يبدأ طلاب الطب مرحلة التدريب السريري، مستعدّين لاحتضان دعوتهم بالالتزام والحماس.



وشدّد عميد كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة بيار إده على أنّها نقطة تحوّل مهمة حيث ينتقل الطلاب من الدراسات النظرية إلى التدريب العمليّ. ويشكّل هذا الاحتفال خطوة هامّة في مسيرة الطلّاب الجامعية، إذ يرمز إلى الوعد بتطوير مستقبل الرعاية الصحية. هذا الحدث يمثّل بداية فصل جديد وتحوّل عميق، حيث يبدأ طلاب الطب مرحلة التدريب السريري، مستعدّين لاحتضان دعوتهم بالالتزام والحماس.وشدّد عميد كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة بيار إده على أنّها نقطة تحوّل مهمة حيث ينتقل الطلاب من الدراسات النظرية إلى التدريب العمليّ.





وقال: "سيكون لديكم شرف لمس جسم الإنسان المريض والوصول إلى المعلومات الشخصية للمرضى، والمشاركة في رعايتهم وعلاجهم".



وأشار المدير الطبيّ في مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ زياد الخوري إلى أنّ الرداء الأبيض يرمز إلى القيم الأساسية للمهنة الطبية مثل التعاطف، النزاهة، التميّز، والاحترام، ويمثّل الرابط المقدّس بين الطبيب والمريض القائم على الثقة والرحمة". وقال: "سيكون لديكم شرف لمس جسم الإنسان المريض والوصول إلى المعلومات الشخصية للمرضى، والمشاركة في رعايتهم وعلاجهم".وأشار المدير الطبيّ في مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ زياد الخوري إلى أنّ الرداء الأبيض يرمز إلى القيم الأساسية للمهنة الطبية مثل التعاطف، النزاهة، التميّز، والاحترام، ويمثّل الرابط المقدّس بين الطبيب والمريض القائم على الثقة والرحمة".





وهنّأ الطلاب على اختيارهم مسارًا نبيلًا وشاقًّا يتطلّب التزامًا كاملاً وتعلّمًا مستمرًا ومسؤولية عميقة تجاه المرضى.



ونوّه رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب العميد وسام الخوري في كلمته بأهمية مهنة الطب، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة البشر، بخلاصهم أو موتهم أو فرحهم. وهنّأ الطلاب على اختيارهم مسارًا نبيلًا وشاقًّا يتطلّب التزامًا كاملاً وتعلّمًا مستمرًا ومسؤولية عميقة تجاه المرضى.ونوّه رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب العميد وسام الخوري في كلمته بأهمية مهنة الطب، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة البشر، بخلاصهم أو موتهم أو فرحهم.



وذكر مصاعب هذه المهنة التي لا تشبه سواها من المهن.



ونبّه رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، الطلاب إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وذكر مصاعب هذه المهنة التي لا تشبه سواها من المهن.ونبّه رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، الطلاب إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.