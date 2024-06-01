قاسم هاشم: جولة لودريان لم تصل الى نتيجة واضحة وهناك نية لابقاء النازحين في لبنان

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا منذ البداية الى جلسات انتخابية متتالية وأن البعض يريد جلسة مفتوحة الى "أبد الآبدين"، لافتا الى أن المجلس النيابي هو المؤسسة الوحيدة الشرعية المتبقية وأنه يجب أن تبقى مؤسسة حيوية وفعالة.



وأشار هاشم في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن البعض لم يقبل بالحوار حتى الساعة وأن بيان اللجنة الخماسية يتماهى مع ما يقولوه الرئيس بري، مشددا على أن من يريد الذهاب الى التشاور يذهب من دون اي قيد او شرط وأن كل فريق يطرح مقاربته للأمور.



وقال: "جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تصل الى نتيجة واضحة والكرة اليوم في ملعب الفريق الآخر والوضع القائم يستدعي التعاطي بأسلوب مغاير".



وأضاف: "قادرون على انتخاب رئيس في أي لحظة نتفق فيها والوضع القائم في الجنوب يتطلب وجود رئيس",



ولفت هاشم الى أن موضوع الرئاسة ليس مرتبطا بما يحصل بغزة ولا بما يحصل في الجنوب وأن ما يحصل في جنوب لبنان يجب ان يكون حافزا وعاملا مسرّعا للاتفاق على انتخابات رئاسية، مؤكدا أن العمل المقاوم مشرّع في البيانات الوزارية.



وفي ملف النزوح، رأى هاشم أنه يجب بحث الملف مع الجانب السوري وأن هناك نية لابقاء النازحين في لبنان والموجات الاخيرة بأكثرها سببها اقتصادي وأن الاوروبيين لا يساعدون لبنان على حله.