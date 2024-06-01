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"الخارجية" ترحب بتصريحات بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة

أخبار لبنان
2024-06-01 | 05:49
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&quot;الخارجية&quot; ترحب بتصريحات بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة
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"الخارجية" ترحب بتصريحات بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بتصريحات رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة، وإنسحاب اسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى، ورأت فيها "فرصة ونافذة لتطبيق حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت للعام ٢٠٠٢". كما شجعت الوزارة مبادرات السلام كافة، المرتكزة الى العناصر المذكورة أعلاه.

كذلك، دعت الوزارة الى أهمية أن تتضمن المبادرات كافة المتعلقة بإعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية اللبنانية على التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وقالت: "عانى اللبنانيون كثيرا، ودفعوا أثمانا غالية بسبب تطبيق أنصاف الحلول، بدل البحث عن حلول دائمة تحفظ السلم والأمن الإقليميين. كذلك، حان الوقت لانسحاب إسرائيل من ما تبقى من أراض لبنانية محتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وإنسحابها الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، ووقف خروقاتها البرية، والبحرية، والجوية، من أجل الوصول الى مرحلة إستقرار مستدام في جنوب لبنان".

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